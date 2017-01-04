استقبل الرئيس بشار الأسد, يوم الأربعاء, قداسة الكاثوليكوس للأرمن الأرثوذكس لـ “بيت كيليكيا” آرام الأول كيشيشيان والوفد المرافق له.

وأكد الأسد , خلال استقباله الوفد, بحسب وكالة الانباء (سانا), ان "الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا منذ سنوات تستهدف الشعب السوري بجميع انتماءاته واطيافه".

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وأشار الاسد الى ان "الحرب فشلت في تحقيق واحد من أخطر أهدافها وهو ضرب وحدة وتجانس البلد ," لافتا إلى أن هذه الحرب "زادت السوريين ثباتا وتصميما على التمسك بهويتهم وحضارتهم القائمة على التنوع والتعدد".

من جهته, هنأ الكاثوليكوس كيشيشيان الأسد "بسيطرة الجيش النظامي على مدينة حلب", معربا عن أمله بأن يتم تحرير جميع المناطق السورية من "الإرهاب".

وانتهت, الشهر الماضي, عملية إجلاء مسلحين من شرق حلب، تلاها اعلان قيادة الجيش النظامي، مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين.