نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، يوم الأربعاء، نص الاتفاقية التي توصل إليه ممثلون عن روسيا وتركيا وفصائل مسلحة سورية بشأن وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات سلمية.

ونصت الاتفاقية على ثلاثة بنود، جاء في الأول منها "المعارضة تلتزم بتشكيل وفد، حتى 16 كانون الثاني 2017، من أجل إجراء المفاوضات مع وفد السلطات السورية الخاصة بالتسوية السياسية الهادفة إلى حل شامل للأزمة السورية ، بطريقة سلمية".

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أما البند الثاني فيقضي بـ"بدء المفاوضات في 23 كانون الثاني الحالي، بين وفدي المعارضة والنظام السوري، في عاصمة كازاخستان أستانا بمشاركة الأمم المتحدة".

وبحسب البند الثالث فإن المفاوضات تستهدف التوصل إلى إعداد "خارطة طريق" لتسوية الأزمة السورية في أقصر وقت".

وكان اتفاقاً روسيا أمريكياً قضى بالتوصل الى وقف اطلاق نار شامل في سوريا دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الأول الماضي، وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، سيبدأ النظام السوري والمعارضة مفاوضات سياسية في أستانا الكازاخستانية تحت موسكو وأنقرة.

وجرت مشاورات تركية روسية حول امكانية اجراء مفاوضات سلام سورية في العاصمة الكازاخستانية، أستانا، حيث وافقت هيئة التفاوض المعارضة على ذلك بشرط ان يكون هدف المفاوضات تشكيل حكومة انتقالية, فيما طالب النظام الجماعات المسلحة بالنأي عن " النصرة" و "داعش", من اجل ضمان نجاح المفاوضات.

ومن جهتها أبدت كازاخستان استعدادها استضافة المفاوضات السورية في العاصمة آستانة, لكنها اشترطت التزام جميع الأطراف باتفاق الهدنة مقابل إجراء المفاوضات.

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