قتل جندي تركي وأصيب 2 بجروح, يوم الأربعاء, خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش" قرب مدينة الباب بريف حلب, في إطار عملية "درع الفرات", في وقت طالبت الحكومة التركية التحالف الدولي تقديم الدعم اللازم للعملية العسكرية التي تقودها تركيا في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء (سبونتيك) عن مصدر عسكري تركي قوله ان " المجندين المصابين نقلا إلى مستشفى بمدينة كيليس الحدودية وهم في حالة خطرة".

وسقط عدد من الجنود الأتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ آب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم "داعش".

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وفي سياق متصل, أعرب وزير الدفاع التركي فكري إشيق، في تصريح أدلى به , عقب مشاركته في مراسم عسكرية بالعاصمة أنقرة. عن "أمله في تقديم التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، الدعم الجوي اللازم لتركيا في عملية درع الفرات شمالي سوريا".

وتشن طائرات حربية روسية وتركية غارات على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الباب شمال سوريا, فيما طلبت تركيا من التحالف الدولي تقديم دعم جوي لانتزاع هذه المدينة.

واعتبر الوزير التركي أن عدم تقديم دول الحلفاء وخصوصًا دول حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، الدعم لقوات الجيش الحر "أمر يثير التساؤلات ويسبب بخيبة أمل لدى الشعب التركي".

وجاء ذلك عقب اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأن عمليات "درع الفرات" في مدينة الباب بريف حلب، ستنتهي "قريباً" وستواصل لمدينة الرقة, مؤكدا العزم على تطهير مناطق أخرى في سوريا , وذلك بعد يوم على تشديد الحكومة التركية بان العملية في شمال سوري مستمرة رغم الاعتداء الذي وقع منذ اايم قليلة في مدينة اسطنبول.

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" اهمها جرابلس ودابق وصوران.

وتعارض الحكومة التدخل التركي شمال سوريا وتعتبره "عدواناَ", في حين اعلنت تركيا على لسان عدد من مسؤوليتها ان العملية مستمرة حتى زوال كل التهديدات التي تشكلها "المنظمات الارهابية".