أفادت تقارير إعلامية، يوم الأربعاء، ان وزارة الإعلام أصدرت قراراً يقضي بإيقاف بث إذاعة صوت الشعب وإغلاق القناة الأولى في التلفزيون السوري خلال أيام.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن وزير الإعلام رامز ترجمان قوله ان أي قناة لا تستطيع تحقيق المطلوب منها تعد إرباكاً للإعلام، لافتاً الى انه يبحث عن قنوات تخصصية .

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وأوضح ترجمان ان الهدف من إغلاق القناة الأولى وصوت الشعب هو ضغط النفقات وترشيد الاستهلاك، ودمج الكفاءات في مكان واحد، مشيرا الى ان استمرار البث الأرضي يكلف 250 الف دولار.

وتعتبر القناة الأولى في التلفزيون السوري الرسمي، من أولى القنوات وأقدمها، إذ بدأت بثها عام 1960، بينما تم إطلاق إذاعة صوت الشعب سنة 1978 لتكون إذاعة تهتم بالشأن المحلي.

وكانت وزارة الإعلام أغلقت قناة "تلاقي" الفضائية، وقناة "الشرق الأوسط" التي تبث عبر الإنترنت، في أيلول من العام الماضي، بهدف "ضبط النفقات".

وأعلنت الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية عن إطلاق عدد من الوسائل الإعلامية، منها ما لم يتم تشغيله، مثل إذاعة سوريانا، وقناة عروبة، بذريعة ضبط النفقات نتيجة الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها الحكومة.

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