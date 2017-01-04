قال الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء، إن إيران وكل الدول التي تقف إلى جانب الشعب السوري هي شريكة في الانجازات التي تتحقق ضد الإرهابيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد عبر خلال لقاء مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، عن "التقدير للدعم الذي تقدمه ايران لسوريا سياسيا واقتصاديا والذي اسهم بشكل كبير في تعزيز صمود السوريين".

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وتناول اللقاء بينهما العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ومنها التوقيع على اتفاقيات اقتصادية تعود بالفائدة على الشعبين السوري والإيراني.

وتعتبر إيران من الدول الداعمة للحكومة السورية ماليا وسياسيا وعسكريا, في حين تتهمها المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في البلاد من خلال دعم سوريا عسكريا.

وفي السياق ذاته, التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم الوفد الإيراني ، وأكد أنه بعد الانتصار في حلب وافقت سوريا على المبادرة التي طرحتها روسيا لوقف الاعمال القتالية كفرصة لاستئناف الحوار السوري السوري بما يؤدي إلى حل سياسي للأزمة في سورية دون أي تدخل خارجي.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وجاء اللقاء بعد زيارة قا بها وزير الخارجية وليد المعلم السبت الماضي الى طهران, لمدة يوم, التقى خلالها عدد من المسؤولين الايرانيين, والرئيس حسن روحاني, وتم بحث عدة ملفات لاسيما الملف السوري.

يشار الى ان الرئيس الاسد استضاف مؤخرا وفود ايرانية وتم بحث سبل لتعاون بين البلدين واهمية مكافحة الارهاب والملف السوري.