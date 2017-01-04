قال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك، يوم الثلاثاء، أن بلاده لا تعرف تفاصيل التعاون بين روسيا وتركيا في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.

وقال كوك، في موجز صحفي، "لست على دراية بتفاصيل التعاون الروسي التركي في محاربة (داعش)، لكننا نحافظ على التنسيق مع تركيا حول المسائل الرئيسية للتفاعل بين قواتنا المسلحة (في محاربة "داعش")، بما في ذلك، على الأرض ونعلم ما يحدث".

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وكان اتفاقاً روسيا أمريكياً قضى بالتوصل الى وقف اطلاق نار شامل في سوريا، وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، سيبدأ النظام السوري والمعارضة مفاوضات سياسية في أستانا الكازاخستانية تحت موسكو وأنقرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقدم، في بعض الحالات، مساعدة إلى تركيا لكونها عضوا مهما في التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة واشنطن.

وأشار كوك، على سبيل المثال، إلى أن الطيران الأمريكي وفر دعما جويا للقوات التركية بطلب من أنقرة في منطقة مدينة الباب السورية دون تنفيذ أية ضربات جوية وشدد على أن طلعات الطائرات كانت بغرض "استعراض القوة".

وكانت تركيا طلبت مؤخراً دعماً جوياً من قوات التحالف الدولي ضد "داعش" في معاركها ضد التنظيم الارهابي في مدينة الباب شمال سوريا، واتهمت دول التحالف بعدم الالتزام بتعهداتها في محاربة الإرهاب.

وبيّن أن العملية تأتي في إطار محاولات التحالف "تنسيق جهوده ضد "داعش" بعناية، من أجل إضفاء المزيد من الضغط على التنظيم في أكبر عدد ممكن من الجبهات، ونحن نحاول فعل ذلك بأكثر الطرق الممكنة كفاءة وفاعلية".

وقال مسؤول عسكري أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الطلعات الجوية نُفذت يوم الخميس.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث أعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

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