قال نائب الرئيس العراقي رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، يوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة للقوات النظامية في سوريا بعد انتهاء المعركة وطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من العراق.

ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية عن المالكي من طهران قوله "إذا قمنا بتحرير المناطق المحتلة والإخوة السوريون بحاجة إلى المساعدة فإننا مستعدون لتقديم المساعدة لهم.. لماذا لا نقدم المساعدة في مواجهة داعش؟".

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وتخوض القوات العراقية معارك ضد التنظيم الإرهابي، وتسعى لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل معقل التنظيم في العراق.

وحول التنسيق العراقي السوري بشأن مكافحة التنظيم الإرهابي، أشار المالكي إلى ما وصفه بـ"الترابط التاريخي بين العراق وسوريا" معتبرا أن مواقف بلاده ترتكز على "مكافحة الإرهاب ومعارضة الإطاحة بالرئيس بشار الأسد" وفق تأكيده.

وسبق أن اعلن متحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقية أحمد الأسدي في تشرين الأول الماضي عن اعتزام تلك القوات عبور الحدود إلى سوريا للقتال ضد مقاتلي تنظيم (داعش) بعد طردها من العراق.

وسبق لوكالات اعلام ان تحدثت عن تدفق الاف المقاتلين العراقيين والإيرانيين في الآونة الأخيرة إلى سوريا للدفاع عن دمشق وضواحيها بدرجة أولى ومن ثم بقية المحافظات.

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