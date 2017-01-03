أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، يوم الثلاثاء، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا لن يشارك في محادثات أستانة المرتقبة بشأن الأزمة السورية.

وأوضح المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن "الأمم المتحدة لا تنظر إلى مفاوضات أستانة باعتبارها منافسا لمفاوضات جنيف بشأن الأزمة والمزمع عقدها في الثامن من شهر شباط المقبل".

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وردا على أسئلة الصحفيين بشأن عدم مشاركة دي ميتسورا في مفاوضات أستانة، اكتفى دوغريك بقوله "السيد استيفان دي ميستورا لن يشارك في تلك المفاوضات لكن مسؤولا أمميا آخر سيكون متواجدا هناك وعندما يتم تحديد اسمه فسوف أبلغكم به".

ولفت الى ان "دي ميستورا يواصل جهوده الرامية من أجل حل الأزمة".

ومن المقرر ان تعقد مفاوضات استانة المزمعة في منتصف كانون الثاني, بحيث سيمثل وفد المعارضة كل القوى الموجودة على الارض باستثناء تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش", بحسب ماعلنته موسكو, حيث أبدت كازاخستان استعدادها استضافة المفاوضات السورية في العاصمة آستانة, لكنها اشترطت التزام جميع الأطراف باتفاق الهدنة مقابل إجراء المفاوضات

وجرت مشاورات تركية روسية حول امكانية اجراء مفاوضات سلام سورية في العاصمة الكازاخستانية، أستانا، حيث وافقت هيئة التفاوض المعارضة على ذلك بشرط ان يكون هدف المفاوضات تشكيل حكومة انتقالية, فيما طالب النظام الجماعات المسلحة بالنأي عن " النصرة" و "داعش", من اجل ضمان نجاح المفاوضات.

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