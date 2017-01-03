أعلن الجيش التركي، يوم الثلاثاء، أن 18 مسلحاً ينتمون لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا قتلوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في إطار عملية "درع الفرات".

وقال الجيش التركي في بيان له إن 18 متشددا قتلوا وأصيب 37 في اشتباكات وبنيران المدفعية التركية في سوريا يوم الاثنين.

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وتابع البيان إن المقاتلات التركية دمرت أربعة أهداف للتنظيم وإن طائرات روسية ضربت المتشددين في منطقة دير قاق التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غربي مدينة الباب التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية.

وانضم مؤخرا سلاح الجو الروسي إلى الهجمات ضد تنظيم "داعش" في مدينة الباب شمال سوريا، حيث تقوم المقاتلات الروسية والتركية بعمل مشترك في المنطقة.

يشار الى ان تركيا أطلقت في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" اهمها جرابلس ودابق وصوران.

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