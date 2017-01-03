أعلنت تركيا, يوم الثلاثاء, أن منفذ الاعتداء الذي وقع في مدينة اسطنبول ليلة رأس السنة والذي راح ضحتيه العشرات, قاتل مع تنظيم "الدولة الاسلامية" ( داعش) في سوريا.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) ان صحيفة "حرييت" التركية أوردت ان المهاجم الذي لم يكشف رسميا عن هويته بعد، دخل إلى تركيا من سوريا حيث كان يقاتل إلى جانب تنظيم داعش وهو ما يفسر "إتقانه الجيد جدا لاستخدام الاسلحة النارية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

ولقي 39 شخصًا وجرح العشرات جراء هجوم إرهابي وقع ليلة السبت في ملهى ليلي بمدينة إسطنبول, في هجوم تبناه تنظيم "داعش".

وشهدت مناطق عدة في تركيا الآونة الأخيرة العديد من الانفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.