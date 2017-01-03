سقط 5 قتلى, يوم الثلاثاء, جراء أعاصير اجتاحت جنوب شرق الولايات المتحدة.

ونقلت وكالات أنباء عن حاكم ولاية ألاباما قوله إن "4 أشخاص قتلوا سحقا لدى سقوط شجرة على سيارتهم في الولاية".

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وفي فلوريدا، عثر على رجل غريقا قرب سيارته التي كانت تغمرها المياه في موسي هيد على ساحل خليج المكسيك، كما ذكرت شبكة "ذا ويزر تشانل" التلفزيونية.

وأدت الأعاصير إلى حدوث انقطاعات في خطوط الكهرباء في عدة ولايات على طول ساحل خليج المكسيك مع ورود أنباء عن وصول أعاصير إلى ولاية مسيسبي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الأعاصير تمتد من ولاية لويزيانا حتى فلوريدا وتحذيرات من السيول في عدة ولايات في تلك المنطقة.

يشار الى ان عدة ولايات امريكية شهدت منذ اكثر من شهر عواصف قوية واعاصير شديدة, ادت الى وقوع ضحايا, وتهديم بعض المباني .