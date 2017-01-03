قتل طفل وجرح 7 اشخاص, يوم الاثنين, بانفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة الجزائرية, وذلك عقب احتجاجات اندلعت في ولاية بجاية رفضا للضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة.

ونقلت وسائل اعلام عن وزارة الدفاع الجزائرية, في بيان لها, إن الحادثة وقعت في منطقة "الريحان بلدية "عين الرمانة" بدائرة "موزاية" في ولاية البليدة غرب العاصمة الجزائرية.

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من جهته, اعلن مصدر امني جزائري ان طفلا قتل بسبب الحادثة, وتم نقل 5 جرحى تعرضوا لإصابات مختلفة إلى مستشفى "موزاية" في حين جرى تحويل اثنين وصفت حالتهما بالخطيرة نحو مستشفى فرانس فانون بالبليدة للتكفل بهم.

و فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

وجاءت الحادثة عقب اندلاع أعمال عنف في ولاية بجاية الجزائرية الواقعة في الشمال الغربي للبلاد, احتجاجا على السياسات الاقتصادية العامة للحكومة الجزائرية,كما أقدم المحتجون على إضرام النار في حافلة وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى عدد من المدن والبلديات التابعة للولاية المذكورة.

ويحتج الجزائريون على الضرائب الجديدة، التي ضمنتها حكومتهم في قانونها المالي للعام الجاري، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع والخدمات العامة.

وبحسب نشطاء جزائريين، فقد سبقت الاحتجاجات دعوات، في مو ع التواصل الاجتماعي، للتجار والمهنيين، من أجل الدخول في إضراب عام من الاثنين إلى السبت المقبل.

ويتوقع العديد من المحتجين أن تتطور الاحتجاجات إلى أحداث كتلك التي وقعت في عدد من ولايات البلاد في 5 تشرين الأول 1988.