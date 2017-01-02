اندلعت, يوم الاثنين, اعمال شغب في سجن بولاية الامازون شمال البرازيل ,ماادى الى سقوط عشرات القتلى.

ونقلت وكالات انباء عن مصادر في الشرطة وادارة السجن قولها ان "أعمال شغب دموية اندلعت بمدينة ماناوس ".

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وتضاربت حصيلة القتلى جراء اعمال العنف, حيث اعلنت إدارة السجن ان الحادثة اسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل، مرجعة سبب العنف إلى "مواجهة بين عصابات متنافسة", فيما قالت الشرطة البرازيلية إن 50 سجينا قتلوا، في أعمال الشغب.

وبين رئيس الشرطة في ولاية الأمازون سيرجو فونتس انه "يخشى أن يكون هناك مزيدا من القتلى بعد اندلاع القتال بين عصابات مخدرات متناحرة داخل السجن".

وتنتقد جماعات حقوقية دولية مرارا نظام السجون في البرازيل، حيث يكتظ بأعداد كبيرة من السجناء وتندلع بشكل متكرر أعمال شغب.

كما يوجد في البرازيل 600 ألف سجين، مما يجعل من هذا البلد الرابع عالميا لناحية عدد السجناء، علما أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم شبان من أصول أفرو-برازيلية.