كشف الجيش الأمريكي يوم الاثنين، أن 188 مدنيا على الأقل قتلوا في سوريا والعراق, جراء شن طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, ضد أهداف تنظيم "داعش" منذ بدء العملية عام 2014

ونقلت وكالة (رويترز) عن بيان لقوة المهام المشتركة, في التقييم الشهري للضحايا المدنيين من عمليات التحالف الأمريكي ضد "داعش" ، إنه ي"جري التحري عن خمسة تقارير بسقوط قتلى دون قصد في أربع غارات العام الماضي وغارة واحدة في 2015".

واضاف البيان "على الرغم من بذل التحالف جهودا فوق العادة في قصف الأهداف العسكرية بطريقة تقلل مخاطر سقوط مدنيين إلا أنه يتعذر تجنب سقوط ضحايا في بعض الحوادث."

وكانت واشنطن اعلنت، تشرين الثاني الماضي، ان 54 مدنياً في سوريا والعراق قتلوا نتيجة ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.