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بداية صعبة للصربي دجوكوفيتش ببطولة قطر المفتوحة لكرة المضرب
اخبار الرياضة

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً إلى الدور الثاني لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب في نسختها الخامسة والعشرين والبالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، بفوزه على الألماني جان لينارد ستراف 7-6 (7-1) و6-3.


وعلى الرغم من البداية السيئة للصربي بتأخره 2-5 في أولى مبارياته في العام 2017، نجح بتصحيح الوضع وتقدّم 6-5 فارضاً شوطاً فاصلاً فاز به 7-1.
 

وفي المجموعة الثانية، تقدّم دجوكوفيتش 2-0، وثم 3-1 ثم 5-3 لينجح في النهاية إنهاء المباراة لصالحه.
 

وسيلعب دجوكوفيتش في الدور الثاني مع الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس الفائز على الألماني الآخر فلوريان ماير 6-7 (7-3) و6-4 و7-6 (9-11).

سيريانيوز

2017-01-02 23:26:36
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