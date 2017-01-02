أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في سعيه للحاق بتشيلسي المتصدر بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه سندرلاند 2-2 الاثنين في المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي الممتاز في كرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني متخلفاً بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الأول، الذي يخوض مباراة صعبة ضد مضيفه توتنهام هوتسبير الأربعاء.



وتقدم ليفربول بواسطة مهاجمه العائد إلى التشكيلة الأساسية دانيال ستوريدج الذي تابع كرة عشوائية داخل المنطقة برأسه في شباك سندرلاند (19). إلا أن الأخير أدرك التعادل بواسطة مهاجمه المخضرم جرمان ديفو من ركلة جزاء بعدها بست دقائق.



وترجم ليفربول سيطرته في الشوط الثاني إلى هدف التقدم بواسطة مهاجمه السنغالي ساديو ماني من مسافة قريبة (72)، في مباراته الأخيرة قبل الالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الغابون في 14 كانون الثاني.



وأبى سندرلاند الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز، إلا أن يخرج بنقطة واحدة عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء ثانية إثر لمسة يد من ساني داخل المنطقة، ترجمها ديفو أيضاً (84).

وحقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على بيرنلي 2-1، علماً أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو في الدقيقة 32.



وتقدم سيتي بواسطة الظهير الفرنسي غايل كليشي (58)، قبل أن يضاعف الأرجنتيني البديل سيرجيو أغويرو الغلة بعدها بأربع دقائق. ورد بيرنلي بهدف شرفي سجله بن مي (70).



رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.