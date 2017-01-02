أعلن وزير الكهرباء زهير خربوطلي, يوم الأثنين, عن عودة التيار الكهربائي عبر الخط البديل لمدينة حلب ومضخات مياه الشرب, بعد اصلاح الاعطال.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن خربوطلي قوله, خلال تفقده أعمال صيانة أبراج نقل الطاقة الكهربائية للخط البديل التي تعرضت للاعتداءات في منطقة حريبل, أن "ورشات الصيانة تتابع أعمالها لصيانة الأعطال التي لحقت بالمنظومة الكهربائية بمنطقة حريبل".

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وجاء ذلك عقب يومين على اعلان مؤسسة مياه حلب عن بدء عودة المياه تدريجياَ من الفرات إلى محطات الضخ في المدينة, بعد ساعات على قطعها, وسط اتهام النظام لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بذلك.

يشار الى ان الجيش النظامي سيطر, مؤخرا, على كامل حلب وأعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الحالي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.