اتهم "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم الاثنين, النظام السوري وعناصر تابعة لإيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لاسيما في وادي بردى بريف دمشق, مطالباَ روسيا بإلزامهما بوقف الانتهاكات ومنع أي محاولات لتقويض الهدنة.

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان, في تصريحات, نشرها موقع الائتلاف الالكتروني, ان "مسؤولية منع الانتهاكات تقع على عاتق موسكو، وهي الطرف الضامن للنظام".

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واتهم الفرحان "الميليشيات الإيرانية وقوات النظام بمواصلة انتهاك الهدنة، وخاصة في وادي بردى بهدف نسف الاتفاق، وذلك لرغبتها في إكمال الحل العسكري الذي تؤمن به".

و تستمر القوات النظامية بممارسة تصعيدها العسكري على قرى منطقة وادي بردى بريف دمشق لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث تتهم المعارضة النظامي بخرق مستمر للهدنة التي أعلن عنها منذ ثلاثة أيام, في حين تشير مصادر موالية إلى أن الجيش يستهدف عناصر من "النصرة" الغير مشمولين بالهدنة.

وكانت المعارضة السورية أعلنت, يوم السبت, أن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية سيصبح "لاغياَ", في حال استمر النظام وحلفاؤه بانتهاكه.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي منذ يومين بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.