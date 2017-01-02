أعلنت الحكومة التركية, يوم الأثنين, مواصلة عملياتها العسكرية ضد "الإرهاب" في شمال سوريا بعد الهجوم الذي شهدته مدينة اسطنبول ليلة رأس السنة والذي راح ضحيته العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموش قوله, في ختام اجتماع للحكومة التركية, ان " الاعتداء الذي اوقع 39 قتيلا هو رسالة موجهة للعمليات الخارجية، خصوصا عملية + درع الفرات+" التي تستهدف تنظيم "داعش" والميليشيات الكردية".

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ولقي 39 شخصًا وجرح العشرات جراء هجوم إرهابي وقع ليلة السبت في ملهى ليلي بمدينة إسطنبول, في هجوم تبناه تنظيم "داعش".

وشدد المسؤول التركي على مواصلة بلاده "عملياتها الخارجية بكل عزم, طالما ان المنظمات الارهابية لا تزال تشكل تهديدا".

ويتزامن اعتداء اسطنبول مع مواصلة فصائل سورية معارضة مدعومة مباشرة من الجيش التركي، هجماتها لاستعادة مدينة الباب في شمال سوريا من تنظيم الدولة الاسلامية.

وأعلن الجيش التركي، الاثنين، أن طائرات حربية روسية وتركية شنت غارات على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الباب شمال سوريا.

يشار الى ان تركيا أطلقت في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" اهمها جرابلس ودابق وصوران.

وتعارض الحكومة التدخل التركي شمال سوريا وتعتبره "عدواناَ", في حين اعلنت تركيا على لسان عدد من مسؤوليتها ان العملية مستمرة حتى زوال كل التهديدات التي تشكلها "المنظمات الارهابية".