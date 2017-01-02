انقطعت الكهرباء في محافظة القنيطرة يوم الاثنين، نتيجة تفجير عبوات ناسفة في 3 أبراج نقل للطاقة الكهربائية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن " مسلحي"جبهة النصرة" قاموا بتفجير عبوات ناسفة زرعوها في 3 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في موقع الخزرجية بريف دمشق الجنوبي, ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة".

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وسبق وان تعرض خط التوتر الذي يغذي محافظة القنيطرة بالتيار الكهربائي للقصف في آب الماضي، مما ادى الى انقطاع التيار عن المحافظة بالكامل.

وتشهد شبكات التيار الكهربائي أعطالا عدة تعيدها الحكومة إلى أعمال تخريبية، فضلا عن انقطاعات طويلة لانخفاض كميات الوقود المتوفرة لمحطات التوليد, الامر الذي أدى الى ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في معظم المناطق.

ويعاني قطاع الكهرباء في ظل الأزمة الراهنة، من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يتسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط في كثير من الأحيان.



