لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، يوم الاثنين، جراء انفجار سيارة مفخخة في ميدان مزدحم بحي في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الشرطة ومصادر طبية قولها إن عشرة قتلى على الأقل سقطوا وأصيب 35 في انفجار سيارة ملغومة .

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فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان 35 شخصاً قتلوا وأصيب 61 آخرين بالهجوم الهجوم استهدف تجمع عمال يعملون بالأجر اليومي في تقاطع 55 في منطقة "جميلة" القريبة من شرق بغداد.

ولم يرد على الفور إعلان للمسؤولية إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية كثيرا ما يستهدف مناطق مدنية في العاصمة العراقية.

وكانت ثلاث تفجيرات أودت بحياة 29 شخصا في أنحاء بغداد يوم السبت كما قتل سبعة من رجال الشرطة في هجوم قرب مدينة النجف بجنوب العراق يوم الأحد.

وتقاتل القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لطرد التنظيم المتشدد من مدينة الموصل الشمالية آخر معقل كبير للمتشددين في البلاد لكنها تواجه مقاومة شرسة.

وتشهد عدة مناطق عراقية لاسيما بغداد مثل هذه الهجمات المتكررة التي تستهدف الأماكن المزدحمة بالناس لإيقاع أكبر قدر من الخسائر بينهم, وغالبا ما يتبنى داعش مثل هذه الاعتداءات.

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