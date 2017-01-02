أفادت وسائل إعلام، يوم الاثنين، أن أمين عام مجلس الدولة السابق القاضي وائل شلبي والمتهم في قضية الرشوة الكبرى انتحر في محسبه.

وقالت المصادر ان المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس قد قبض عليه يوم السبت بتهمة تلقي رشوة للقيام بعمل مخالف للقانون، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شلبي أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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وقال مجلس الدولة في بيان مساء السبت إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حالياً فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وأصدر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق يوم الاثنين قرارا بحظر النشر في القضية والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الرشوة الكبرى".

وكان من المنتظر أن تقوم النيابة باستجواب شلبي ومواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت عن ضلوعه فيها، وكذلك الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر في مايو/ أيار 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.

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