طالبت فرنسا، يوم الاثنين، روسيا الالتزام باتفاق وقف الأعمال العسكرية في سوريا، واحترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية تركية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن رئيس الوزراء برنار كازنوف قوله لإذاعة فرانس انتر "ندين تماما كل ما يمكن أن تقوم به روسيا في سوريا ويكون من شأنه الإسهام في استمرار القتال".

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وأضاف كازنوف "نأمل أن تستمر المحادثات بين القوى السورية حتى يتماسك وقف إطلاق النار."

وتابع المسؤول الفرنسي "نطلب من الروس الكف عن المشاركة في العمليات العسكرية وهي عمليات قاتلة" دون أن يحدد العمليات التي يقصدها.

وتبادل الجيش النظامي والمعارضة اتهامات حول ارتكاب خروقات للهدنة منذ الساعات الأولى على دخولها حيز التنفيذ، كما أعلنت المعارضة السورية, يوم السبت, أن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية سيصبح "لاغياَ", في حال استمر النظام وحلفاؤه بانتهاكه.

وكان مجلس الأمن وافق يوم السبت بالإجماع على مشروع القرار الروسي لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة 30 كانون الأول المنصرم، سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية.

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