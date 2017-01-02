أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول، أسفر عن سقوط 39 قتيلا.

وتناقلت وسائل إعلام مضمون البيان الذي جاء فيه "استمرارا في العمليات المباركة التي تخوضها دولة الإسلام ضد حامية الصليب تركيا دك جندي من جنود الخلافة الأبطال أحد أشهر الملاهي الليلية التي يحتفل فيها النصارى بعيدهم الشركي."

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وكانت السلطات التركية تشتبه بان المسلح الذي قتل 39 شخصا عندما فتح النار في الملهى مرتبط بتنظيم "داعش" وانه ربما من اسيا الوسطى وتحديدا من من قرغيزستان او اوزبكستان.

وتشك السلطات التركية بان يكون المهاجم مرتبطا بالخلية التي نفذت الاعتداءات الانتحارية التي اوقعت أكثر من 45 قتيلا في مطار أتاتورك باسطنبول حزيران الماضي وتبناها التنظيم الإرهابي.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنها تنفذ مطاردة واسعة لملاحقة منفذ الهجوم الذي أوقع 39 قتيلا، بينهم 7 قتلى من السعوديين على الأقل و9 مصابين، و3 قتلى لبنانيين وأردنيان وتونسيان وكويتيٌ وليبي.

وكان 39 قتيلاً على الأقل معظمهم من الأجانب سقطوا في هجوم عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي في ملهى "رينا" الليلي بعد نحو ساعة من منتصف ليل أمس الأحد.

ويأتي الهجوم في اسطنبول عقب أيام على نشر التنظيم مقطعا لفيديو يظهر فيه عناصر من التنظيم وهم يحرقون جنديين تركيين، معلناً أن "تركيا أرض جهاد"، في اشارة الى توجيه هجمات ضدها.

وشهدت مناطق عدة في تركيا الآونة الأخيرة العديد من الانفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكان آخرها التفجيرين اللذين وقعا خارج استاد لكرة القدم في مدينة اسطنبول التركية, في وقت سابق من الشهر الماضي, وأسفرا عن مقتل 44 شخصاَ بينهم 36 من رجال الشرطة وقامت جماعة "صقور حرية كردستان" المنبثقة عن حزب العمال الكردستاني بتبني العملية.

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