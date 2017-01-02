أعلن الجيش التركي، يوم الاثنين، أن طائرات حربية روسية وتركية شنت غارات على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الباب شمال سوريا.

وقال الجيش في بيان ان طائرات روسية دمرت أهدافا للتنظيم في قرية دير قاق التي تبعد 8 كيلومترات جنوب غربي مدينة الباب.

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وتابع البيان أن راجمات صواريخ ودبابات ومدفعية تركية استهدفت 103 موقعا لـ"داعش" في المنطقة المذكورة.

كما أغارت طائرات تركية على 8 مواقع للتنظيم في الباب وبلدتي بزاغة وتادف التي تتبع جميعها لحلب، حيث اسفر القصف الجوي والبري التركي عن مقتل 22 مسلحاً، بحسب البيان.

وتعد هذه المرة الثانية التي توجه فيها روسيا مقاتلاتها لضرب مواقع التنظيم في مدينة الباب، حيث قامت في الـ29 من كانون الأول المنصرم، بتنفيذ 3 ضربات على مواقعه في محيط الباب وفي مناطق جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا.

يشار الى ان تركيا أطلقت في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" اهمها جرابلس ودابق وصوران.

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