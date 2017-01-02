أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في مدينة طرطوس، أودى بحياة ضابطي أمن.

وذكر التنظيم في بيان له أن "انعماسيان من الدولة الإسلامية نفذا هجوما بسترتين ناسفتين يوم أمس على حاجز لقوات النظام بمنطقة الكورنيش في طرطوس".

وسقط عنصري أمن, منتصف ليلة السبت- الأحد, بانفجارين نفذهما انتحاريين بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس.

وتعد طرطوس من المحافظات التي تشهد أعمال عنف قليلة, مقارنة بمحافظات أخرى، حيث لم تشهد تفجيرات أو هجمات منذ شهور.

وكان اخر هجوم استهدف طرطوس, في أيار الماضي, حيث وقعت سلسلة تفجيرات, أسفرت عن سقوط عشرات الأشخاص.

وجاء الهجوم بعد أن دخل وقف إطلاق النار في سوريا, بدعم روسي وتركي, يومه الثالث, في ظل انتهاكات شملت اشتباكات وغارات جوية.