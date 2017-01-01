قدم توتنهام استعراضاً كروياً أمام مضيفه واتفورد، ليفوز عليه 4-1 الأحد على ملعبه "فيكاريدج رود"، في المباراة الأولى لسنة 2017، وذلك ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويدين فريق المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو بفوزه الرابع توالياً، إلى الثنائي هاري كين وديلي آلي اللذين تقاسما الأهداف.



وهي المرة الأولى يسجل فيها توتنهام أربعة أهداف على الأقل في مباراتين توالياً خارج ملعبه (فاز في المرحلة السابقة على ساوثهامبتون 4-1) منذ تشرين الأول 1960.



وبهذا الفوز، صعد توتنهام إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي الذي خسر السبت أمام ليفربول الثاني (صفر-1)، وبفارق نقطة خلف مباراة أرسنال الذي بات ثالثاً بعد فوه على كريستال بالاس بثنائية نظيفة.



واستعد توتنهام بأفضل طريقة للقاء المرتقب الأربعاء ضد ضيفه تشيلسي اللندني المتصدر، بفارق 10 نقاط عن توتنهام.



وفي المقابل، تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر بعد تلقيه الهزيمة التاسعة.



وحسم توتنهام الذي لم يسبق له الخسارة أمام واتفورد في أي من المواجهات السبع بينهما، في الشوط الأول بعدما تقدم بثلاثية نظيفة.



وافتتح لاعبو بوكيتينو التسجيل في الدقيقة 26 إثر لعبة جماعية شارك فيها كين ثم أنهاها بتسديدة في الشباك من زاوية ضيقة بعد تمريرة من كيران تريبيير الذي كان أيضاً خلف الهدف الثاني الذي سجله كين أيضاً في الدقيقة 33، إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى تلقفها المهاجم الدولي مباشرة في الشباك من مسافة قريبة.



وهذا هو الهدف الرابع لكين في مبارياته الثلاثة الأخيرة في الدوري، بعد سلسلة من سبع مباريات متتالية من دون أي هدف.



كما أنها المرة الأولى منذ آذار 1997 يتقدم فيها توتنهام بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، حينما تغلب على سندرلاند 4-صفر.



وفي الشوط الثاني، أدى كين دور المرر في الهدف الثالث الذي سجله آلي في الدقيقة 41، بعد خطأ من المدافع يونس كابول في التعامل مع كرة مررها الدولي الإنكليزي.



وفي الثواني الأخيرة من الشوط الثاني، وجد آلي نفسه وحيداً أمام الحارس البرازيلي المخضرم هوريليو غوميش إثر تمريرة طولية من كين، فسدد الكرة في الشباك دون مضايقة (90+1).



أما واتفورد، فانتظر حتى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع لتسجيل هدفه الوحيد، إثر ركلة حرة وصلت إلى القائم الأيسر حيث كابول، الذي سدد كرة ارتدت من الحارس الفرنسي هوغو لوريس، قبل أن تعود إليه فيتابعها في المرمى.