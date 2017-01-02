خطف أرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، بفوزه الأحد على كريستال بالاس 2-صفر، في المرحلة التاسعة عشرة.

على "ستاد الامارات"، استفاد لاعبو المدرب الفرنسي أرسين فينغر على أكمل وجه من نتيجة مباراة قمة المرحلة التي فاز بها السبت ليفربول الثاني على مانشستر سيتي (1-صفر)، وصعدوا للمركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز.



ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة، بفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر.



وكان أرسنال ثاني الترتيب قبل تلقيه هزيمتين على التوالي في المرحلتين 16 و17 أمام إيفرتون وسيتي (بنتيجة واحدة 1-2)، ثم استعاد توازنه في المرحلة السابقة على حساب وست بروميتش (1-صفر) بفضل الفرنسي أوليفييه جيرو الذي مهد الطريق بتسجيله الهدف الأول أمام كريستال بالاس الذي تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.



وخاض أرسنال مباراته الـ200 على ملعبه الذي افتتح في صيف 2006، بغياب صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل بسبب المرض، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء الفريق الذي افتتح التسجيل بعد 17 دقيقة بهدف رائع لجيرو، بعدما وصلته عرضية التشيلي أليكسيس سانشيز، فسددها أكروباتية خلفية بكعب قدمه، ارتدت من العارضة إلى الشباك.



وبعد معاناة طفيفة في بداية الشوط الأول، عاود أرسنال تسلم زمام المبادرة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56 إثر كرة من سانشيز إلى الإسباني ناتشو مونريال المتوغل في الجهة اليسرى، فلعبها الأخير عرضية إلا أن الدفاع اعترضها لتصل إلى النيجيري الشاب أليكس إيووبي الذي حولها برأسه في الشباك (56).



وضبط لاعبو أرسنال إيقاع كريستال بالاس للحؤول دون عودته إلى المباراة، ليحققوا فوزهم الثاني عشر هذا الموسم.