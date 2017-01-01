أضاف الجيش ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده بعد فوزه 3-1 على النواعير في المباراة التي جمعتهما الاحد في ختام المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وعلى أرض الملعب البلدي بحماة سجل للجيش محمد الواكد هدفين وعبد الملك عنيزان وللنواعير أنس الشوا.



وكانت نتائج المرحلة الثانية قد اسفرت عن فوز الفتوة على الطليعة 2/صفر وتعادل تشرين مع المجد 1/1 وفوز حطين على الحرية 3/2 والشرطة على الجزيرة 2/1 بينما تعادل المحافظة مع الوحدة 2/2 والاتحاد مع جبلة بالنتيجة ذاتها والكرامة مع الوثبة بهدف لهدف.



وتصدر حطين ترتيب الفرق ب 6 نقاط يليه الكرامة ب5 نقاط ثم الوحدة والاتحاد ولكل منهما 4 نقاط ثم الجيش والفتوة والطليعة ب 3 نقاط فالمحافظة والمجد وتشرين وجبلة بنقطتين فالوثبة والنواعير بنقطة وأخيرا الحرية والجزيرة بلا أي نقطة.