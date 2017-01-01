قال مصدر أمني تركي، يوم الأحد، إن شخصين أصيبا بجروح إثر إطلاق نار على جامع حسن باشا الجزائري في منطقة ساري ير بمدينة إسطنبول، أثناء تواجد المصلين فيه.

ونقلت وسائل اعلام عن المصدر قوله، إن "مسلحا أطلق النار بطريقة عشوائية على الجامع أثناء تواجد المصلين فيه، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح، لافتا إلى أن المعتدي لاذ بالفرار عقب تنفيذ الهجوم".

وأشار المصدر إلى "أن سبب الحادث، وما إذا كان سياسي أو عمل إرهابي، لم يتضح بعد، وأن الشرطة تواصل البحث عن المعتدي".

وجاءت الحادثة بعد أقل من يوم من مقتل 39 شخص وإصابة العشرات في هجوم مسلح على ملهى ليلي بمدينة اسطنبول التركية.

وشهدت مناطق عدة في تركيا الآونة الأخيرة العديد من الانفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكان آخرها التفجيرين اللذين وقعا خارج استاد لكرة القدم في مدينة اسطنبول التركية, في وقت سابق من الشهر الماضي, وأسفرا عن مقتل 44 شخصاَ بينهم 36 من رجال الشرطة وقامت جماعة "صقور حرية كردستان" المنبثقة عن حزب العمال الكردستاني بتبني العملية.