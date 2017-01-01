لقي 11 شخص مصرعهم ليلة رأس السنة في مدينة كامبيناس بجنوب شرق البرازيل، بعدما اقتحم مسلح حفلاً في احد المنازل, حيث اطلق النار على الحضور, قبل ان يقدم على الانتحار.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الشرطة في ولاية ساو باولو البرازيلية قولها، إن "من المعتقد أن المسلح كان غاضبا لفراق زوجته السابقة التي كانت من بين القتلى".

ولم يتسن للشرطة التأكد من هويات أو أعمار القتلى أو ما إذا كان ابن المهاجم الذي لم يتم التعرف عليه أيضا من بين الضحايا.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن "15 شخصا في المجمل تعرضوا لإطلاق نار وإن عددا منهم في حالة حرجة, مشيرة الى ان من بين القتلى ابن الزوجين السابقين يبلغ من العمر 8 اعوام".

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الجريمة والعنف في البرازيل فإن حوادث إطلاق النار ليست شائعة.

وجاءت الحادثة في وقت شهدت مدينة اسطنبول هجوما مماثلا , حيث لقي 39 شخصًا مصرعهم واصيب العشرات في هجوم مسلح ليلة رأس السنة، على ملهى ليلي .