اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الأحد، أن هجوم إسطنبول الذي أوقع 39 قتيلا استهدف المبادرة التركية الروسية، التي نصت على فرض وقف إطلاق نار في سوريا، تمهيداً للتسوية السياسية.

وقالت وكالة (الأناضول) إن يلدريم أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي،" إن تزامن هجوم إسطنبول مع المبادرة التركية الروسية (بخصوص سوريا) لم يكن من قبيل المصادفة".

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وكان اتفاقاً لوقف اطلاق نار شامل في سوريا دخل حيز التنفيذ يوم الخميس 30 كانون الأول المنصرم، وتم التوصل إليه برعاية تركية روسية.

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، على أهمية جمع الجهود في مكافحة الإرهاب الدولي.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء الروسية أن مدفيديف أعرب ليلديريم عن تعازيه بضحايا هجوم اسطنبول.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من يوم الأحد، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وكان 39 شخصاً لقوا حتفهم واصيب العشرات، بهجوم مسلح على رواد ملهى "رينا" الليلي في حي أورطه كوي باسطنبول، في ساعة مبكرة من فجر الأول من كانون الثاني الحالي.

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