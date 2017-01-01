قالت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، يوم الأحد، إن العميد غلام علي قلي زادة، أحد قادة الحرس الثوري، قد لقي مصرعه في سوريا.

وأضافت الوكالة أن العميد غلام علي قلي زادة قتل في إطار مشاركته في المهام الاستشارية للحرس الثوري في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا.

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وأوضحت الوكالة أن قلي زادة كان أحد قادة الحرس الثوري في سوريا مشيرة إلى أنه توجه إليها منذ بدء الأحداث فيها.

يشار إلى ان العميد غلام كان من مقاتلي الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).

وقتل في الاونة الاخيرة عدد من المستشارين العسكريين وضباط من الحرس الثوري الإيراني في سوريا, بينهم القيادي نادر حميد، خلال معارك في القنيطرة والعقيد مسلم خيزاب خلال مهمة "استشارية" مع الجيش النظامي بريف حلب، واللواء حسين همداني، الذي يعتبر أعلى رتبة في الحرس الثوري تقتل خارج ايران.

وكانت طهران، كشف في تشرين الثاني الماضي، أن عدد مقاتليها الذين قتلوا في سوريا تجاوز الألف، منذ بدء دعمها للنظام السوري في الحرب الداخلية التي قاربت على إتمام عامها السادس.

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