توفي مطران القدس والنائب البطريركي العام للقدس المطران هيلاريون كبوجي في العاصمة الايطالية روما يوم الأحد، عن عمر يناهز 94 عاما.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المطران كبوجي في العام 1974 وحكمت عليه بالسجن 12 عاما بتهمة دعم المقاومة لكنها أفرجت عنه بعد 4 سنوات بضغط من الفاتيكان وقامت بنفيه من فلسطين المحتلة عام 1978 إلى روما.

وواصل المطران كبوجي رغم الإبعاد والنفي نضاله من اجل الشعب الفلسطيني وشارك في العام 2009 في أسطول الحرية لإغاثة أهالي غزة المحاصرين التي أوقفتها سلطات الاحتلال وصادرت كل ما فيها وطردت الناشطين إلى لبنان كما شارك في أسطول الحرية على متن سفينة مرمرة عام 2010 م.

يذكر أن المطران كبوجي ولد في مدينة حلب عام 1922 وأصبح مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965 م.