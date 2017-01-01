أعلنت وزارة الداخلية البحرينية, يوم الأحد, تعرض سجن "جو" لهجوم إرهابي ما أدى الى مقتل شرطي وفرار محكومين بقضايا إرهاب.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" وهو ما أسفر عن مقل الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية".

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وأضافت الوزارة ان الحادثة اسفرت عن "هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية ، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة".

وفي هذا السياق, أفادت الوزارة بأن "الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

ويشار الى أن الآلاف من المحتجزين في السجن بتهم تتراوح بين المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وهجمات مسلحة على قوات أمن في المملكة .