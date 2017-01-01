عادل تشلسي المتصدر الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد من الدوري الانكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ستوك سيتي 4-2 في المرحلة التاسعة عشرة.

وحقق تشلسي فوزه الثالث عشر على التوالي معادلا رقم جاره ارسنال الذي حققه قبل 15 عاما.



وتعود الخسارة الاخيرة لتشلسي في الدوري امام ارسنال بالذات (صفر-3) في ايلول الماضي.



وستكون الفرصة متاحة لتشلسي من اجل تحطيم رقم ارسنال عندما يواجه الفريق اللندني توتنهام الاربعاء المقبل.