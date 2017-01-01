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تشلسي المتصدر يحقق فوزه الثالث عشر على التوالي على حساب ستوك سيتي
اخبار الرياضة

عادل تشلسي المتصدر الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد من الدوري الانكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ستوك سيتي 4-2 في المرحلة التاسعة عشرة.


وحقق تشلسي فوزه الثالث عشر على التوالي معادلا رقم جاره ارسنال الذي حققه قبل 15 عاما.

وتعود الخسارة الاخيرة لتشلسي في الدوري امام ارسنال بالذات (صفر-3) في ايلول الماضي.

وستكون الفرصة متاحة لتشلسي من اجل تحطيم رقم ارسنال عندما يواجه الفريق اللندني توتنهام الاربعاء المقبل.

سيريانيوز
2017-01-01 11:38:38
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