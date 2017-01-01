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تشلسي المتصدر يحقق فوزه الثالث عشر على التوالي على حساب ستوك سيتي
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اخبار الرياضة
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عادل
تشلسي المتصدر الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد من الدوري
الانكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ستوك سيتي 4-2 في المرحلة التاسعة عشرة.
وحقق تشلسي فوزه الثالث عشر على التوالي معادلا رقم
جاره ارسنال الذي حققه قبل 15 عاما.
وتعود الخسارة الاخيرة لتشلسي في الدوري امام ارسنال بالذات (صفر-3) في ايلول
الماضي.
وستكون الفرصة متاحة لتشلسي من اجل تحطيم رقم ارسنال عندما يواجه الفريق اللندني
توتنهام الاربعاء المقبل.
سيريانيوز
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2017-01-01 11:38:38
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