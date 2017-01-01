أنهى ليفربول عام 2016 بانتصار ثمين على مانشستر سيتي بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وحقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي على حساب ضيفه مانشستر سيتي 1-صفر، فألحق به خسارة أولى بعد 3 انتصارات ووضعه على بعد 10 نقاط من تشيلسي المتصدر.



وافتتح ليفربول التسجيل مبكراً من رأسية جميلة للهولندي جورجينيو فينالدوم بعد عرضية من أدم لالانا (8).



واحتفظ الفريق الأحمر بتقدمه، فيما بدا سيتي عاجزاً عن تهديد مرمى الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه.



ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 43 نقطة فيما يأتي السيتي في المركز الثالث مؤقتاً برصيد 39 نقطة.