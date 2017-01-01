احتاج مانشستر يونايتد لدقيقتين فقط، من أجل تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ميدلسبره إلى الفوز بهدفين في المباراة التي جرت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ميدلسبره أولاً عن طريق جرانت ليدبيتر (67)، لكن مانشستر نجح في تحويل دفة المباراة لصالحه بتسجيل هدفين متتاليين بدقيقتين، كان الأول عن طريق مارسيال (85)، والثاني عن طريق بوجبا (86).



والفوز هو الخامس على التوالي لمانشستر يونايتد بالبطولة، ليرفع رصيده لـ36 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ميدلسبره عند 18 نقطة في المركز الـ16.



وشاهد السير أليكس فيرجسون (المدرب التاريخي للنادي)، المباراة من مدرجات ملعب أولد ترافورد، حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الـ75.