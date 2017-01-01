سقط 2 من عناصر الأمن, منتصف ليلة السبت- الأحد, بانفجارين نفذهما انتحاريين بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) أن "دورية أمنية أوقفت شخصين اشتبهت فيهما قبل أن يقوما بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري, ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الدورية".

وأضافت الوكالة أن "الجهات المختصة تعمل حاليا على التحقيق في الموضوع للكشف عن الجناة الذين خططوا لهذا الاعتداء الإرهابي".

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وقام محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بتفقد مكان الاعتداء , حيث أكد أن "يقظة الجهات المختصة ومتابعتها الدائمة حالت دون وصول الإرهابيين الانتحاريين إلى أماكن مزدحمة وبالتالي إنقاذ أرواح المدنيين".

من جهتها, ذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان انفجارات وقعت نفذها انتحاريون في طرطوس مما أدى إلى مقتل عناصر امن.

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن الهجومين الانتحاريين.

ولم تستهدف طرطوس منذ شهور, وتعد من المحافظات التي تشهد أعمال عنف قليلة, مقارنة بمحافظات أخرى,

وكان اخر هجوم استهدف طرطوس, في أيار الماضي, حيث وقعت سلسلة تفجيرات, أسفرت عن سقوط عشرات الأشخاص.

وجاء الهجوم بعد أن دخل وقف إطلاق النار في سوريا, بدعم روسي وتركي, يومه الثالث, في ظل انتهاكات شملت اشتباكات وغارات جوية.