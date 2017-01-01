أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو, فجر الأحد, مقتل 39 شخصًا وجرح العشرات جراء هجوم إرهابي وقع ليلة السبت في ملهى ليلي بمدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن صويلو قوله, في تصريح صحفي, إن هجومًا إرهابيًا وقع حوالي الساعة 01.15 بالتوقيت المحلي (22.15 تغ) في نادٍ ليلي بمنطقة "أورطة كُوي" بإسطنبول.

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وأوضح صويلو أن "الهجوم أسفر عن مقتل 39 شخصًا، تم تحديد هوية 21 من ضحايا الهجوم, 16 شخصًا منهم يحملون جنسيات أجنبية و5 مواطنين أتراك, فيما العمل جارٍ على تحديد هوية الـ18 الباقين".

وأضاف الوزير أن هناك 69 شخصًا يتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات، بينهم 4 في حالة حرجة".

وأكّد صويلو "استمرار قوات الأمن عمليات البحث عن الإرهابي الذي نفّذ الهجوم في الملهى الليليط، معربًا عن "أمله بالعثور عليها في أقرب وقت ممكن".

من جانبها, ذكرت قناة "سي إن إن ترك" أن حوالي 500 إلى 600 شخص كانوا لحظة وقوع الهجوم داخل ملهى "رينا"، الذي يعتبر أحد أشهر الملاهي الليلية في اسطنبول ويطل على ساحل مضيق البوسفور، وأن العديد من رواد الملهى قفزوا إلى المياه للنجاة من رصاص المهاجم، حيث أنقذتهم قوات الأمن لاحقا".

وكانت تركيا اتخذت اجراءات امنية كبيرة بمناسبة حلول السنة الجديدة بعد سلسلة من الاعتداءات ومحاولة الانقلاب الفاشلة، مع عمليات تدقيق وتفتيش صارمة للشرطة.

وشهدت مناطق عدة في تركيا الآونة الأخيرة العديد من الانفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكان آخرها التفجيرين اللذين وقعا خارج استاد لكرة القدم في مدينة اسطنبول التركية, في وقت سابق من الشهر الماضي, وأسفرا عن مقتل 44 شخصاَ بينهم 36 من رجال الشرطة وقامت جماعة "صقور حرية كردستان" المنبثقة عن حزب العمال الكردستاني بتبني العملية.

كما شهدت العاصمة التركية أنقره قبل أقل من أسبوعين اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف على يد رجل الشرطة، مولود مرت أيطن طاش، أثناء إلقاء كلمة في افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي.