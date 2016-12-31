اتهم وزير الدفاع التركي فكري إيشيق, يوم السبت, بعض الدول في القيام بأعمال من شأنها التسبب بانهيار اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية, الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس- الجمعة.

ونقلت وكالات أنباء عن الوزير التركي قوله انه " لم يقع حتى الآن خرق يمكن أن يخرب اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وجاء ذلك عقب يومين على إعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو بأن اتفاق الهدنة الشاملة في سوريا ينص على وقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك الجوية، مؤكداً أن تركيا وروسيا ستعملان كضامنتين للاتفاقية.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية.

ويستثنى اتفاق وقف النار الشامل في عموم سوريا تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش)، و"جبهة النصرة".

وجاء الإعلان عن الهدنة، بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الأربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

ويشار الى انه في حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في عاصمة كازاخستان أستانا، برعاية أممية تركية روسية خلال الشهر الأول من عام 2017.