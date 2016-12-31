تبادل النظام والمعارضة, يوم السبت, الاتهامات بخصوص خرق الهدنة في سوريا التي بدأت منتصف ليلة الخميس- الجمعة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان منطقة المرج بريف دمشق تعرضت لقصف مدفعي, مااد الى حدوث اصابات, في خرق جديد .

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

واشارت المصادر الى حدوث اشتباكات عنيفة بين مسلحي المعارضة والقوات النظامية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على جبهة كراش،أثر محاولة الأخيرة التقدم بأتجاه حي جوبر.

من جهتها, اتهمت مصدر مؤيدة المجموعات المسلحة المتمركزة في حي جوبر بخرق الهدنة, من خلال استهدافها نقاط الجيش مااسفرعن مقتل عنصر من الجيش ومدني .

من جهة اخرى, اعلنت مصادر معارضة ان معارك دارت بين النظامي ومسلحي المعارضة على جبهة حي المنشيه بدرعا البلد, مااسفر عن مقتل شخص.

وترافقت الاشتباكات مع قصف بقذائف المدفعية والهاون على أحياء درعا البلد، بحسب المصادر.

بدورها, ذكرت مصادر مؤيدة ان التنظيمات الإرهابية المتحصنة في حي مخيم النازحين خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقد رد الجيش على إطلاق القذائف , كما حدث خرق ثان على نقاط الجيش في منطقة الوردات على أوتوستراد دمشق درعا, حيث استهدف إرهابيون في اللجاة بعشرة قذائف صاروخية , مااستدعى رد من الجيش .

وفي ريف حلب, اشارت مصادر معارضة الى ان قصف مدفعي استهدف بلدة كفرحمرة مصدره قوات النظام في مدفعية الزهراء, ما استهدفت القوات النظامية قريتي كفركار وبنان الحص.

وجاء ذلك عقب اعلان المعارضة السورية, يوم السبت, أن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية سيصبح "لاغياَ", في حال استمر النظام وحلفاؤه بانتهاكه.

وكانت مصادر معارضة اتهمت, يوم الجمعة، الجيش النظامي بخرق الهدنة التي بدأت منتصف ليلة الخميس- الجمعة، حيث تعرضت عدة مناطق في حلب وحماه ودرعا وادلب وريف دمشق للقصف.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية.

وجاء الاعلان عن الهدنة، بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.