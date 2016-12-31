اعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية, يوم السبت, عن حالة الطرق في جميع المحافظات نتيجة الاحوال الجوية السائدة.

ونقلت وكالة (سانا) عن الإدارة قولها, في نشرتها الصباحية أن طجميع الطرق في المحافظات سالكة عدا طريق عام جوبة برغال -شطحة في منطقة الغاب بمحافظة حماة غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق مركية- مقامات بني هاشم في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد".

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ونصحت إدارة المرور السائقين "باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وماسحات الزجاج والحالة الفنية العامة للسيارة والتخفيف من السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث".

ولا تزال البلاد تحت تأثير منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة, حيث شهدت عدة محافظات هطولات مطرية أغزرها في اللاذقية, وسط أجواء غائمة.

وتبقى درجات الحرارة غداَ أدنى من معدلاتها في معظم المناطق, ويستمر الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق أماكن متفرقة وتكون الهطولات ممزوجة بالثلج في المناطق الشمالية وثلجية على المناطق التى يزيد ارتفاعها على 1000 متر.