اجرى وزير الخارجية وليد المعلم, يوم السبت, في طهران مباحثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف حول آخر تطورات الساحة السورية.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية (تسنيم) ان "المعلم الذي وصل طهران ظهر اليوم التقى ظريف في مبنى وزارة الخارجية الايرانية واجرى معه مباحثات حول آخر مستجدات الاوضاع في سوريا".

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ومن المقرر ان يلتقي المعلم برئيس الجمهورية حسن روحاني في وقت لاحق من اليوم.

وسيبحث المعلم خلال زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا مع كبار المسؤولين الايرانيين حول احدث تطورات الاوضاع في سوريا.

من جهته التقي رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك الذي وصل طهران, اليوم أيضا, أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني واجرى معه مباحثات.

وجاءت الزيارة عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين النظام وجماعات المعارضة المسلحة حيز التنفيذ بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة, بموجب اتفاق روسي تركي.

وعقدت إيران وروسيا وتركيا محادثات في موسكو, في وقت سابق من الشهر الجاري, وأصدرت بيانا مشتركا من عدة بنود تخص الأزمة السورية, اثر التطورات التي أفضت إلى استعادة الجيش النظامي حلب.