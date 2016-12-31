اعتبرت المعارضة السورية, يوم السبت, أن اتفق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية سيصبح "لاغياَ", في حال استمر النظام وحلفاؤه بانتهاكه.

ونقلت وكالات انباء عن جماعات للمعارضة, في بيان وقعته, أن " استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغيا."

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وكانت مصادر معارضة اتهمت, يوم الجمعة، الجيش النظامي بخرق الهدنة التي بدأت منتصف ليلة الخميس- الجمعة، حيث تعرضت عدة مناطق في حلب وحماه ودرعا وادلب وريف دمشق للقصف.

ووافقت المعارضة السورية, يوم الخميس, على اتفاق وقف إطلاق نار شامل في عموم الأراضي السورية, وذلك عقب إعلان قيادة الجيش عن هدنة كاملة في الأراضي السورية اعتباراً من منتصف ليلة الخميس.

وأكدت المعارضة على "التمسك بوحدة الأراضي السورية، والتمسك بوجود جمهورية سورية مستقلة".

وشدد الموقعون على البيان، على أنه "لا يوجد أي حل للأزمة السورية سوى الحل السياسي"، مؤكدين "التزامهم بتشكيل وفد يجمع كافة الفصائل المعارضة، لخوض مفاوضات الحل السياسيط.

وجاء الإعلان عن الهدنة، بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الأربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، قائمة تشكيلات المعارضة المسلحة التي انضمت للهدنة في سوريا وهي "فيلق الشام" و "أحرار الشام" و "جيش الإسلام" و "ثوار الشام" و"جيش المجاهدين" و "جيش إدلب" و "الجبهة الشامية".