دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين, يوم السبت, النظام السوري السماح للمنظمة الدولية بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.

ونقلت وكالات أنباء عن أوبراين قوله إن "المحادثات مع النظام مستمرة بلا توقف بشأن قضية توصيل المساعدات، مضيفًا أنهم "لم يتلقوا ردًّا إيجابيًّا بعد من النظام في هذا الشأن".

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وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني اعتبرت، يوم الجمعة, أن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية قد يتيح إدخال مساعدات إنسانية للمحتاجين في البلاد.

وابدى أوبراين " ترحيب الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار المعلن في سوريا"، مؤكدًا أنهم ينتظرون من النظام السوري "ضوءًا أخضر وضمانات أمنية"، بشأن توصيل المساعدات الإنسانية.

وأوضح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق, إن بلاده تسعى من خلال "الهدنة" لوقف دائم لإطلاق النار في سوريا، وإنقاذ المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، والبدء بعملية تحول سياسي.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية.

ويشار الى انه في حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في عاصمة كازاخستان أستانا، برعاية أممية تركية روسية خلال الشهر الأول من عام 2017