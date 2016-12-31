الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد اجتماعين حول سوريا

اعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، يوم الجمعة, أن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية قد يتيح إدخال مساعدات إنسانية للمحتاجين وتجديد المحادثات السورية.

ونقلت وكالات أنباء عن موغيريني, في تصريحات صحفية, قولها إن إعلان الهدنة في سوريا "أمر مرحب به", مشددة على"أهمية تطبيقه من قبل جميع أطراف الأزمة".

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وبينت موغيريني أن "اتفاق وقف إطلاق النار قد يفتح، في حال تنفيذه بشكل كامل، الوصول الإنساني من دون عراقيل إلى الناس المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، والأكثر من ذلك، قد يتيح، حال نجاحه، تجديد المفاوضات بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة، في الإطار الذي سيحدده مجلس الأمن الدولي".

وعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي, يوم الجمعة, جلسة مغلقة له, حول وقف اطلاق النار في سوريا

كما رحبت موغيريني بالإعلان عن اجتماع أستانا، في حال كونه شاملا وهادفا إلى التحضير لاستئناف مثمر وذي معنى للمفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

من جهة أخرى, أعلنت موغيريني عزم الاتحاد على عقد اجتماعين حول سوريا، الأول منتصف كانون الثاني، والثاني في ربيع العام 2017.