تشوركين: نتوقع مشاركة إدارة ترامب بالتمهيد لمفاوضات أستانا

وصف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين, يوم الجمعة, المناقشات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن الدولي, في جلسة مغلقة له حول وقف اطلاق النار في سوريا, بـ"المفيدة والبناءة".

كما لفت الى إمكانية مشاركة إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالتمهيد لمفاوضات أستانا.

وقال تشوركين في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن "موسكو بصدد إضافة تعديلات على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا، آخذة بعين الاعتبار توصيات أعضاء المجلس".

ووصف تشوركين المناقشات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن الدولي بـ"المفيدة والبناءة"، مشيرا إلى أن الوفد الروسي شرح خلالها الاتفاقات حول وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين دمشق والمعارضة، بتوسط كل من موسكو وأنقرة، كما أنه أجاب عن أسئلة أعضاء المجلس.

وتابع تشوركين "قدموا عددا من التوصيات الرامية إلى تحسين نص المشروع. وأنا بصدد الاتصال فورا مع زملائي الأتراك. أظن أن إضافة هذه التوصيات على المشروع لن تشكل صعوبة. إذن، ننوي إدخال هذه التعديلات وإعطاء المشروع صيغة نهائية، على أن يتم التصويت عليه صباح الغد".

وكان تشوركين أعلن, في وقت سابق من اليوم, أن موسكو وزعت في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق عملية المفاوضات بين أطراف الأزمة,مشيرا الى أن روسيا تأمل في أن تجري عملية التصويت على المشروع والمصادقة عليها بالإجماع صباح الغد السبت.

وفي سياق متصل, أكد تشوركين أن روسيا تتوقع أن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب "ستكون مشاركا مهما" في عملية التمهيد للمفاوضات بين أطراف الأزمة السورية في أستانا.

وشدد تشوركين على أن مسألة إجراء المفاوضات في أستانا "تتجاوز إطار الجهود الثنائية لسوريا وتركيا"، قائلا إن "إيران بالتأكيد ستشارك في التمهيد للاجتماع في أستانا".

جاء ذلك عقب ترحيب أنقرة على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بمشاركة أمريكا بتحقيق السلام الشامل في سوريا, كما أكدت أنه على ايران أن تمارس دورها الإيجابي بالضغط على نظام الرئيس بشار الأيد و"حزب الله" الداعم له كما وعدت في موسكو.

وبحسب اعلان سابق لوزارة الخارجية الروسية فإن اجتماعا للنظام والمعارضة السورية سيعقد منتصف كانون الثاني القادم في العاصمة الكازاخستانية استانا، بحيث سيمثل وفد المعارضة كل القوى الموجودة على الارض باستثناء تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش".

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية.