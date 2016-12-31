قطعت, يوم الجمعة, المياه عن مدينة حلب من مصدرها الرئيس من محطات المعالجة على نهر الفرات, وسط اتهام النظام لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بذلك.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مدير مؤسسة المياه في حلب فاخر الحمدو قوله إن "إرهابيي تنظيم داعش أقدموا في الساعة السادسة من صباح اليوم على قطع مياه الشرب عن مدينة حلب من المصدر الرئيس القادم من محطتي الفرات والخفسة على نهر الفرات".

ولفت الحمدو إلى ان "محافظة حلب ومؤسسة المياه بالتعاون والتنسيق مع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمبادرات الأهلية يعملون على معالجة الوضع لإعادة ضخ المياه لحلب بأسرع وقت ممكن".

يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة العاصمة دمشق لليوم الثامن على التوالي من انقطاع مياه الشرب عنها، نتيجة اعتداء تعرضت لها جميع مصادر المياه المغذية للمدينة، في وقت تتعهد فيه مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمشق بإدخال آبار جديدة في الخدمة لتأمين المياه.

يشار الى ان الجيش النظامي سيطر, مؤخرا, على كامل حلب وأعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الحالي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.