قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع للتحقيق من قبل الشرطة في الأيام القليلة المقبلة بشبهة الحصول على رشاوي كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي.

واضافت إن "نتنياهو مشتبه بالحصول على إكراميات كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي"، دون الكشف عن أسمائهما، وأضافت أنه "سيتم التحقيق مع نتنياهو، في الأيام القريبة المقبلة تحت طائلة التحذير".

من جانبها, قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إنه "من المرجح أن يوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندلبليت، إلى الشرطة مطلع الأسبوع المقبل، بالشروع في التحقيق مع نتنياهو".

وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة نوهت يوم الأربعاء، أن ميندلبليت، أذن للشرطة الإسرائيلية أن تستدعي نتنياهو، للتحقيق معه خلال الأيام القادمة حول قضيتين، واحدة مركزية وأخرى ثانوية، لم تقدم معلومات عن أي منها.

وامتنعت الشرطة الإسرائيلية عن التعليق على هذه التطورات وقالت في تصريح لها "سيتم إطلاع الجمهور في الوقت المناسب من خلال بيان معتمد من الشرطة ووزارة العدل".

وخلال السنوات الماضية برزت شبهات بالفساد ضد نتنياهو. وأوصت الشرطة الاسرائيلية آيار الماضي، بتوجيه تهم فساد مالية لنتنياهو وزوجته سارة تتعلق باستخدامهما أموالا عامة في فيلا يملكانها. واعتبر نتنياهو أن هذه التهم تهدف الى تشويه سمعته.

يذكر انه تم العام الماضي استجواب زوجة نتنياهو سارة حول مزاعم بان الزوجين انفقا اموال دافعي الضرائب على شراء اثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيصرية الساحلي، اضافة الى تكاليف اصلاحات كهربائية.